Российский союз ветеранов раскритиковал действия Пригожина

Фото: ТАСС/Юлия Зырянова

Предательские действия главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина играют на руку только противникам РФ. Ветераны полностью поддерживают принятые в связи с вооруженным мятежом решения Владимира Путина, цитирует ТАСС сообщение Российского союза ветеранов, опубликованного на портале организации.

"Российский союз ветеранов выражает свое негодование подлыми действиями Пригожина и его приспешников, избравшими предательский путь в такое трудное для страны время, когда ведется непримиримая борьба с неонацизмом, возродившимся на Украине. Это предательство на руку тем, кто хотел бы видеть Россию покоренной", – говорится в сообщении.

В Союзе ветеранов также отметили, что в то же самое время большая часть бойцов ЧВК показали себя настоящими героями и заслуживают благодарность народа.

Ранее основатель ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что ВС РФ якобы нанесли удары по тыловым лагерям ЧВК. В Минобороны эту информацию опровергли. Пригожин призвал сторонников выйти против военного руководства страны.

В отношении основателя ЧВК возбудили уголовное дело по факту организации вооруженного мятежа. В Генпрокуратуре РФ отметили, что действиям Пригожина будет дана надлежащая правовая оценка.

В своем обращении 24 июня Владимир Путин заявил, что Россия намерена жестко реагировать на предательство, текущая ситуация является изменой и предательством. Непомерные амбиции и личные интересы привели к измене и своей стране, и своему народу, подчеркнул президент.

Путин выступил с экстренным обращением по ситуации в РФ