В Москве перенесли вручение дипломов выпускникам вузов с Красной площади

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

МЧС России решило перенести торжественное вручение дипломов выпускникам ведомственных вузов, которое ранее планировалось провести на Красной площади, передает ТАСС.

"Мероприятие в указанном месте решено отменить по объективным причинам", – уточнили агентству в МЧС.

Церемония пройдет в Академии государственной противопожарной службы МЧС. В субботу Национальный антитеррористический комитет объявил о введении режима контртеррористической операции в Москве и области. Это правовой режим допускает введение некоторых мер и временных ограничений.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила россиян с Днем молодежи, отметив, что важнейшей задачей государства сейчас является поддержка молодых людей для их самореализации. По ее словам, во многом именно от молодежи зависят успехи и достижения России, поэтому государство должно поддерживать молодых людей и предоставлять максимум возможностей для их самореализации.

Московским выпускникам вручили аттестаты