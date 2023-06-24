Голикова назвала важнейшей задачей государства поддержку молодежи в самореализации

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Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила россиян с Днем молодежи, отметив, что важнейшей задачей государства сейчас является поддержка молодых людей для их самореализации, сообщает ТАСС.

По ее словам, во многом именно от молодежи зависят успехи и достижения России, поэтому государство должно поддерживать молодых людей и предоставлять максимум возможностей для их самореализации.

"От всей души поздравляю всех молодых людей России: школьников, студентов, начинающих свой карьерный путь профессионалов и молодых родителей с замечательным праздником, Днем молодежи!" – заявила Голикова

Ранее Владимир Путин поздравил граждан РФ с Днем молодежи. С этого года День молодежи отмечается в последнюю субботу июня. По словам российского лидера, этот праздник наполнен надеждами для молодых граждан страны, а праздничные торжества проходят по всей стране.

Президент России обратился к выпускникам школ, а также к студентам вузов, техникумов, колледжей и другим молодым гражданам РФ, пожелав им найти свое призвание и добиться успеха в этом.

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