Раздел с викторинами заработал в онлайн-музее "Москва – с заботой об истории"

Фото: Главное архивное управление города Москвы

В виртуальном музее "Москва – с заботой об истории" заработал новый раздел "Викторины". Там любой желающий может проверить свои знания о Великой Отечественной войне, информирует портал мэра и правительства столицы.

"Когда мы создавали виртуальный музей, мы стремились сделать его не только познавательным, но и интересным. Поэтому в нем много интерактива: карты, видеоролики, предметы войны в 3D-масштабе и многое другое. С начала мая мы уже успели расширить экспозицию: добавили рассекреченные документы из архива Управления ФСБ России по Москве и Московской области, более тысячи фотографий столицы и ее жителей с конца XIX века до начала XXI столетия", – сообщил начальник Главного архивного управления Москвы Ярослав Онопенко.

Уточняется, что в рамках викторины "Что вы знаете о Параде Победы?" были подготовлены вопросы о параде 1945 года. В частности, для пользователей подготовили вопросы, сколько военных участвовало в первом торжественном шествии, с какого года парад стал проводиться на Красной площади постоянно, а также в каком музее хранится подлинное Знамя Победы.

Также для участников подготовили викторину о Берлинской операции. Она нацелена на выявление знаний пользователей о плане Уинстона Черчилля "Немыслимое", а также о том, какой "подарок" преподнесла Гитлеру Красная армия.

Кроме того, в рамках викторины "Культура и искусство в годы Великой Отечественной войны" участникам предложат узнать о том, что помогало советским людям в военное время творить.

Акция "Москва – с заботой об истории" стартовала в прошлом году. Предметы, переданные москвичами, используются в выставочных и издательских проектах, а также в создании электронного архива. Выставки размещены в 20 офисах "Мои документы", работают они бесплатно.

Принести вещи и документы времен ВОВ в рамках проекта "Москва – с заботой об истории" можно в любой центр госуслуг "Мои документы". Специалисты упакуют, отправят на хранение и выдадут сертификат об участии в проекте. Оригиналы при необходимости сразу же возвратят владельцам после сканирования.

