Президент Киргизии уйдет на самоизоляцию из-за выявления COVID в его делегации

Фото: РИА Новости/Александр Астафьев

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков уйдет на самоизоляцию после возвращения из Москвы. Такая мера обусловлена тем, что у двух человек из его делегации был выявлен коронавирус, передает РИА Новости.

"Президент и сопровождающие вернутся в Бишкек, будет соблюден весь алгоритм в отношении тех, у кого анализ показал положительный результат, – 14 дней самоизоляции. Президент и другие лица также уйдут на самоизоляцию до выхода результатов анализа, предположительно, на три дня", – говорится в сообщении.

Уточняется, что в связи со сложившейся ситуацией киргизский лидер не стал принимать участие в параде Победы в Москве.

Ранее коронавирусная инфекция подтвердилась у супруги президента Украины Владимира Зеленского. Сообщалось, что она была изолирована от семьи. У самого украинского лидера и их детей результаты теста на COVID-19 были отрицательные.