Результаты обследований в павильонах "Здоровая Москва" доступны в электронной медкарте

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Результаты обследований в павильонах "Здоровая Москва" можно получить в электронной медицинской карте (ЭМК). Найти их можно в разделе "Моя диспансеризация" на портале mos.ru, а также в мобильном приложении "ЕМИАС.ИНФО".
Как отметили в пресс-службе департамента комплекса социального развития, павильоны "Здоровая Москва" интегрированы с единой цифровой платформой здравоохранения, поэтому все результаты медицинских обследований доступны не только врачам, но и горожанам.
"Это гарантирует сохранность важной медицинской информации, а также обеспечит преемственность лечения при обращении в разные медицинские организации", – рассказали в ведомстве.
Раздел "Моя диспансеризация" состоит из пяти блоков. Там пациенты могут посмотреть свою анкету, результаты исследований, а также заключения медиков. Кроме того, в новом разделе можно ознакомиться с памяткой по подготовке к обследованию еще до посещения врача, передает портал мэра и правительства столицы.
Помимо этого, в павильонах "Здоровая Москва" жители могут посмотреть протоколы осмотров специалистов, результаты тестов на коронавирус, инструментальных исследований – компьютерной томографии, магнитно-резонансной томографии, ультразвукового исследования и флюорографии, а также снимки, выписки из стационаров, истории вакцинаций взрослых и детей.
Ранее Сергей Собянин рассказал, что за четыре месяца работы павильонов "Здоровая Москва" 430 тысяч жителей столицы смогли проверить свое здоровье. Также горожане могут сделать там прививку от COVID-19.
Главный врач столичной детской поликлиники № 7, муниципальный депутат округа Вешняки Елена Кац рассказала о преимуществах прохождения обследования в павильонах "Здоровая Москва". По ее словам, в павильонах специалисты могут выявить факторы и риски развития опасных болезней сердца, сосудов, эндокринной системы и многое другое.
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