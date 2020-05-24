Столичных водителей предупредили о сильном тумане

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В Центре организации дорожного движения попросили водителей быть осторожнее на дорогах до утра понедельника, 25 мая, из-за тумана.
Густой туман в столичном регионе ожидается в ближайшее время и сохранится до 8 утра понедельника. Видимость на дорогах не превысит 400 метров.
Потепление в столичный регион вернется в начале следующей недели. В понедельник, 25 мая, воздух прогреется до +18 градусов. При этом метеорологи назвали аномальными установившиеся в последние несколько дней холода.
Экстремальная жара ожидается в июне и июле в столичном регионе. Она может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени – на европейской части страны.