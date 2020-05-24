Столичных водителей предупредили о сильном тумане

Фото: ТАСС/Андрей Васильев

В Центре организации дорожного движения попросили водителей быть осторожнее на дорогах до утра понедельника, 25 мая, из-за тумана.

Густой туман в столичном регионе ожидается в ближайшее время и сохранится до 8 утра понедельника. Видимость на дорогах не превысит 400 метров.

Синоптики обещают в ближайшее время и до 8 утра понедельника густой туман в Москве и области. Видимость будет всего 200 – 400 м.



Будьте осторожны. Помните про противотуманки и дистанцию. Если можете, #оставайтесьдома. pic.twitter.com/3xCPhcrNQW — ЦОДД (@gucodd) May 24, 2020



Потепление в столичный регион вернется в начале следующей недели. В понедельник, 25 мая, воздух прогреется до +18 градусов. При этом метеорологи назвали аномальными установившиеся в последние несколько дней холода.

Экстремальная жара ожидается в июне и июле в столичном регионе. Она может отразиться на количестве пожаров на территории юга Дальнего Востока и Сибири, в меньшей степени – на европейской части страны.