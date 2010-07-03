Ограничение допуска родственников в реанимацию опровергли в Госдуме

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Публикации СМИ о возможном ограничении допуска родственников в реанимацию из-за нового закона не соответствуют действительности. Такое заявление сделал член думского комитета по охране здоровья Николай Герасименко, передает Агентство "Москва".

По утверждению парламентария, никакого противоречия нет. "Пребывание в любых отделениях давно работает, уже несколько лет. А в реанимации теперь появилась возможность посещения, трудно сказать, сколько оно будет длиться", – отметил депутат.

Герасименко подчеркнул, что нужно следить за практикой закона, и, если потребуется, принимать поправки, которые урегулируют длительность пребывания родственников в реанимации.

Ранее ряд СМИ написал, что новый закон о посещении палат интенсивной терапии противоречит действующим правилам пребывания родителей с детьми в стационаре. Отмечалось, что вскоре Минздрав разработает правила посещения палат интенсивной терапии, по которым родственники смогут посещать больных.

22 мая закон о доступе родственников в реанимацию одобрили в Совете Федерации. Документ обязывает врачей предоставлять доступ в реанимационные отделения и в палаты интенсивной терапии родственникам, иными членами семьи и законными представителями пациента.