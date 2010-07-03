Автомобилистам сообщили лучшее время для выезда за город

Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Центр организации дорожного движения предупредил автомобилистов о заторах на дорогах 24 мая с 15:00. Об этом сообщает Агенство "Москва" со ссылкой на пресс-службу ЦОДД.

"В Москве снова сложно: сегодня пятница, вылетные трассы на выездах за город будут загружены. Дорожные работы по всему городу, в том числе, в центре и на ТТК, локальные ограничения из-за официальных мероприятий", – говорится в сообщении.

По данным ЦОДД, ситуация на дорогах может улучшиться после 21:00.

Ранее Центр организации дорожного движения предупредил столичных автомобилистов о росте числа мелких аварий на дорогах. Сотрудники ЦОДД посоветовали автомобилистам, которые попали в мелкое ДТП, экономить время, пользуясь европротоколом.