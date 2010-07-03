Названы самые популярные книги среди посетителей павильона МЦД

Посетители демонстрационного павильона Московских центральных диаметров на мобильном пункте книговыдачи библиотеки имени Некрасова чаще всего выбирали произведения Джоан Роулинг, Иосифа Бродского и Ю Несбе, сообщает пресс-служба департамента транспорта.
Среди книг Роулинг большей популярностью пользовались "Фантастические твари и где они обитают", у Бродского – сборник стихов "Конец прекрасной эпохи", а у Ю Несбе – роман "Призрак".
Также был спрос на произведения Владимира Набокова, Вирджинии Вулф, Александра Солженицына, Федора Достоевского и Германа Гессе. Горожане брали почитать и детские издания, книги о саморазвитии, а также книги военной и исторической тематики.
Мобильный пункт книговыдачи в павильоне МЦД открыли в тестовом режиме в рамках акции "Библионочь". Он работал в течение месяца – до 23 мая. За это время точку книговыдачи посетили более 750 человек, из них более 600 читателей получили консультации от сотрудников библиотеки, а более 150 человек взяли книги на дом.
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