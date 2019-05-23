Бразильянка выйдет замуж за саму себя

Жительница Бразилии выйдет замуж за саму себя, сообщает "Мир 24". Таким образом, бразильянка станет первой в мире женщиной, избравшей себе такого необычного спутника жизни.

Церемония бракосочетания, прямую трансляцию которой в соцсетях собирается вести сама невеста, запланирована на 26 мая. Пройдет она в городе Белу-Оризонти на востоке Бразилии.

38-летняя бразильянка считает, что нет любви искренней, чем любовь к себе. Она отметила, что многие женщины мечтают выйти замуж в красивом свадебном платье, а "сологамная" свадьба предоставляет такую возможность, и партнер для этого совсем не нужен.

В Бразилии такие браки официально не регистрируют, поэтому невеста решила, что к алтарю ее в белом платье подведет 21-летняя дочь, а церемонию проведет подруга.

Вместо обмена кольцами девушка сделает себе татуировку в виде женщины с крыльями бабочки как символ независимости. По традиции гостей будет ждать многоярусный торт.

Бразильянка уточняет, что верность себе она соблюдать не намерена – после свадьбы она останется открытой для отношений с другими людьми.

