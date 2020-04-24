Воспитатели в детсадах получили новые навыки – советник министра просвещения РФ

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Во время пандемии COVID-19 воспитатели в детских садах приобрели новые компетенции и навыки.

Кроме того, преподаватели начали чаще пользоваться онлайн-технологиями, приводит Агентство "Москва" заявление советника министра просвещения РФ, кандидата педагогических наук Татьяны Волосовец.

"У педагогов в детсадах появилась возможность работы на дистанте, что раньше не особенно от них требовалось", – подчеркнула Волосовец.

"Более того, возможно, что после завершения пандемии сам по себе детский сад изменится и станет "детским садом с доставкой на дом", – обращает внимание советник министра просвещения.

В дальнейшем родители детей будут знать, как организовать учебный процесс, не покидая жилья. Подобные навыки пригодятся, когда произойдет вспышка сезонного гриппа, добавила Волосовец.

Отмечается, что с переходом на дистанционное обучение родители дошкольников и воспитатели стали лучше понимать друг друга.

Перейти на удаленный формат детсадам пришлось на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. За последние сутки в России подтвердили 5 849 случаев коронавирусной инфекции.

COVID-19 зафиксировали в 82 регионах. Большинство зараженных выявили в Москве – 2957.

Недавно воспитанники детского сада записали видеообращение к воспитателям.