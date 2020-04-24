Воспитатели в детсадах получили новые навыки – советник министра просвещения РФ

14:02
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин
Во время пандемии COVID-19 воспитатели в детских садах приобрели новые компетенции и навыки.
Кроме того, преподаватели начали чаще пользоваться онлайн-технологиями, приводит Агентство "Москва" заявление советника министра просвещения РФ, кандидата педагогических наук Татьяны Волосовец.
"У педагогов в детсадах появилась возможность работы на дистанте, что раньше не особенно от них требовалось", – подчеркнула Волосовец.
"Более того, возможно, что после завершения пандемии сам по себе детский сад изменится и станет "детским садом с доставкой на дом", – обращает внимание советник министра просвещения.
В дальнейшем родители детей будут знать, как организовать учебный процесс, не покидая жилья. Подобные навыки пригодятся, когда произойдет вспышка сезонного гриппа, добавила Волосовец.
Отмечается, что с переходом на дистанционное обучение родители дошкольников и воспитатели стали лучше понимать друг друга.
Перейти на удаленный формат детсадам пришлось на фоне ситуации с коронавирусной инфекцией в стране. За последние сутки в России подтвердили 5 849 случаев коронавирусной инфекции.
COVID-19 зафиксировали в 82 регионах. Большинство зараженных выявили в Москве – 2957.
Недавно воспитанники детского сада записали видеообращение к воспитателям.
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