В Одинцовской ЦРБ появится инфекционный стационар

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Терапевтический корпус Одинцовской центральной районной больницы по адресу: Можайское шоссе, дом 55 перепрофилируют в инфекционный стационар.

Как сообщил глава строительного комплекса Московской области Владимир Локтев, в ЦРБ предстоит провести переоснащение помещений трехэтажного здания.

В нем будет проведено разделение на "чистые" и "грязные" зоны, создан санпропускник, новая система вентиляции, разводка электрики под диагностическую аппаратуру и отделка.

Завершить работы планируется 6 мая. В настоящее время рабочие приступили к демонтажу инженерных сетей. В обновленном корпусе разместятся более 140 койкомест.

Сергей Собянин ранее открыл коронавирусный стационар на базе клинического госпиталя медико-санитарной части МВД в Москве.