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24 апреля, 23:56

Пугачева поблагодарила Серебренникова за концерт в свою честь

общество культура

24 апреля, 23:56

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Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Певица Алла Пугачева поблагодарила режиссера Кирилла Серебренникова за устроенный им концерт-посвящение к 70-летию исполнительницы, передает РИА Новости.

Спектакль "Наша Алла" состоялся в "Гоголь-центре". После выступления Пугачева поднялась на сцену и призналась, что увиденное ее шокировало.

"За всю жизнь не слышала так много хорошего о себе, как в этот вечер. Ужас, что вы со мной делаете. Я люблю вас, люблю тех, кто стоит и сидит на сцене, а кто уже и не сидит", – сказала певица.

Недавно освобожденный от домашнего ареста Серебренников стал автором идеи концерта-посвящения. Музыкальный руководитель постановки – Андрей Поляков.

Участники концерта исполнили песни из репертуара Пугачевой 1970-1980 годов в новых интерпретациях и неожиданных аранжировках.

Свой юбилей Пугачева отметила 15 апреля. После концерта певицы в Кремле, торжества продолжились в ресторане, куда не пустили журналистов.

общество культура

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