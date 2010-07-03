Пугачева поблагодарила Серебренникова за концерт в свою честь

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Певица Алла Пугачева поблагодарила режиссера Кирилла Серебренникова за устроенный им концерт-посвящение к 70-летию исполнительницы, передает РИА Новости.

Спектакль "Наша Алла" состоялся в "Гоголь-центре". После выступления Пугачева поднялась на сцену и призналась, что увиденное ее шокировало.

"За всю жизнь не слышала так много хорошего о себе, как в этот вечер. Ужас, что вы со мной делаете. Я люблю вас, люблю тех, кто стоит и сидит на сцене, а кто уже и не сидит", – сказала певица.

Недавно освобожденный от домашнего ареста Серебренников стал автором идеи концерта-посвящения. Музыкальный руководитель постановки – Андрей Поляков.

Участники концерта исполнили песни из репертуара Пугачевой 1970-1980 годов в новых интерпретациях и неожиданных аранжировках.

Свой юбилей Пугачева отметила 15 апреля. После концерта певицы в Кремле, торжества продолжились в ресторане, куда не пустили журналистов.