Диетологи рассказали о правильном питании в Пасху

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Во время празднования Пасхи увеличивается число обращений к врачам. По словам кандидата медицинских наук в области диетологии Маргариты Королевой, все дело в неправильном питании граждан, передает ИА "НСН".

Специалист уверена, что проблем со здоровьем можно избежать, если правильно рассчитать рацион.

"Небольшой объем кулича пасхального, буквально с пол ладони, несколько ложек пасхи и одно пасхальное яйцо – этого вполне будет достаточно для того, чтобы и разговеться, и вкусить продукты, содержащие полноценный белок и в том же время не пресытиться", – отметила Королева.

Она добавила, что, если переедать, можно попасть на операционный стол. Эксперт также посоветовала не злоупотреблять жирной пищей и не налегать на еду.

