Диетолог посоветовала не объедаться на Пасху

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Кандидат медицинских наук в области диетологии Маргарита Королева напомнила о смысле Пасхи, передает ИА "НСН".

Королева отметила, что Пасха – это великий праздник, который должен приносить только светлые эмоции. Она уточнила, что в праздничные дни не стоит злоупотреблять жирной пищей и налегать на еду.

"Я уверена, что сейчас многие люди, кто искренне держит пост, не планируют пресыщаться. Праздник не только радость, но еще и милосердие. И если есть излишки, то можно просто поделиться с близкими, которым не достались такие продукты", – уточнила она.

Ранее в Минздраве также посоветовали в этот день не нагружать свой организм тяжелой пищей.

Там отметили, что на столе могут быть любые продукты, но только в небольшом количестве. Однако аккуратней стоит быть тем, кто имеет хронические заболевания желудочно-кишечного тракта.

Специалисты также напомнили, что в праздничные дни стоит воздержаться от употребления алкогольных напитков. Светлое Христово Воскресение у православных в 2019 году приходится на 28 апреля.