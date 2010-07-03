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13:08

В Минздраве посоветовали не переедать на Пасху

общество еда

13:08

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Фото: Москва 24/Игорь Иванко

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян дал советы, как отметить Пасху без вреда для здоровья. Об этом сообщает RT.

Диетолог отметил, что большинство граждан перед Пасхой постились, ограничивая себя в определенных продуктах. Поэтому он посоветовал после поста плавно переходить на обычную пищу, чтобы не нагружать организм.

"Любая большая нагрузка, переедание, обилие жирной пищи могут сказаться на здоровье. В том числе может быть расстройство желудка и другие неприятные вещи", – отметил Тутельян.

При этом диетолог уточнил, что на столе могут быть любые продукты, но только в небольшом количестве. Однако аккуратней стоит быть тем, кто имеет хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Также в праздничные дни стоит воздержаться от употребления спиртных напитков.

Светлое Христово Воскресение у православных в 2019 году приходится на 28 апреля.

Диетологи рассказали, сколько яиц и куличей можно съесть на Пасху

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