В Минздраве посоветовали не переедать на Пасху

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Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян дал советы, как отметить Пасху без вреда для здоровья. Об этом сообщает RT.

Диетолог отметил, что большинство граждан перед Пасхой постились, ограничивая себя в определенных продуктах. Поэтому он посоветовал после поста плавно переходить на обычную пищу, чтобы не нагружать организм.

"Любая большая нагрузка, переедание, обилие жирной пищи могут сказаться на здоровье. В том числе может быть расстройство желудка и другие неприятные вещи", – отметил Тутельян.

При этом диетолог уточнил, что на столе могут быть любые продукты, но только в небольшом количестве. Однако аккуратней стоит быть тем, кто имеет хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Также в праздничные дни стоит воздержаться от употребления спиртных напитков.

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