В Минздраве посоветовали не переедать на Пасху

Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян дал советы, как отметить Пасху без вреда для здоровья. Об этом сообщает RT.
Диетолог отметил, что большинство граждан перед Пасхой постились, ограничивая себя в определенных продуктах. Поэтому он посоветовал после поста плавно переходить на обычную пищу, чтобы не нагружать организм.
"Любая большая нагрузка, переедание, обилие жирной пищи могут сказаться на здоровье. В том числе может быть расстройство желудка и другие неприятные вещи", – отметил Тутельян.
При этом диетолог уточнил, что на столе могут быть любые продукты, но только в небольшом количестве. Однако аккуратней стоит быть тем, кто имеет хронические заболевания желудочно-кишечного тракта. Также в праздничные дни стоит воздержаться от употребления спиртных напитков.
Светлое Христово Воскресение у православных в 2019 году приходится на 28 апреля.
Диетологи рассказали, сколько яиц и куличей можно съесть на Пасху
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.