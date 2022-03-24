Москвичам рассказали о погоде в четверг

Фото: Никита Симонов/Москва24

В четверг, 24 марта, москвичей ожидает переменная облачность и до 12 градусов тепла. Об этом сообщает портал "Метеоновости".

"При переменной облачности осадков не ожидается. Максимальная температура воздуха в Москве составит от 10 до 12 градусов тепла, по области – от 7 до 12 градусов. Ветер слабый. Атмосферное давление в середине дня составит 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха будет около 20%", – говорится в сообщении.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что весна в Москве опережает климатическую норму на 20 дней. По его словам, в воскресенье и понедельник, 27 и 28 марта, погода в Москве ожидается около уровня климатической нормы с осадками в виде снега.

