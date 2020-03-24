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Общество

18:53

Правительство РФ поручило регионам запретить курение кальянов в кафе из-за COVID-19

общество безопасность

Фото: depositphotos/AChubykin

Правительство России поручило регионам запретить курение кальянов в ресторанах, барах и кафе. Об этом сообщает РИА Новости.

Данная мера была принята в ходе заседания оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения коронавирусной инфекции на территории РФ. Соответствующие документы уже опубликованы на сайте кабмина.

"Ввести запрет на курение кальянов в ресторанах, барах, кафе и в иных аналогичных объектах", – указано в распоряжении.

По итогам рабочей встречи правительство России также поручило регионам закрыть ночные клубы, кинотеатры и развлекательные центры в связи с распространением коронавируса. Кроме того, на заседании обсуждались возможности региональных стационаров.

Число случаев заражения коронавирусом в России увеличилось до 495 человек. За последние сутки зарегистрировано 57 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией в 14 российских регионах.

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