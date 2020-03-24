Во вторник в Москве ожидается до 7 градусов тепла

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Переменная облачность и до 7 градусов тепла ожидается в Москве и Подмосковье во вторник, 24 марта.

Как сообщает портал "Метеоновости", в столичном регионе сохранится влияние антициклона. Будет дуть северо-восточный ветер скоростью 5-10 метров в секунду. Атмосферное давление составит 763 миллиметра ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 30 процентов.

Тем не менее в регионе сохранится прохладная погода на фоне высокого атмосферного давления, а скачки артериального давление повысят утомляемость. Синоптики отметили, что дискомфорт будут чувствовать люди с заболеваниями суставов и нарушениями вегетативной нервной системы.

Руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд ранее указал, что к концу рабочей недели воздух в европейской части России прогреется до плюс 15 градусов.