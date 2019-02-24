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13:01

Ассамблея русского экзархата в Европе отказалась подчиняться Константинополю

общество религия

13:01

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Фото: РИА Новости/Владимир Федоренко

Итогом внеочередного собрания генеральной ассамблеи клириков и мирян русского экзархата в Западной Европе стал отказ от подчинения Константинополю, передает "Интерфакс" со ссылкой на французские СМИ.

Участники собрания, состоявшегося 23 февраля в Париже, не поддержали самороспуск структуры, на котором настаивает Вселенский патриархат. Против высказался 191 человек, а за – всего 15.

Созданный на основе приходов русских эмигрантов после революции 1917 года экзархат в ближайшие три месяца намерен определиться с вопросом канонического подчинения. Принятое решение утвердят в июне.

В наши дни экзархат имеет 65 приходов, 11 действующих церквей, два монастыря и семь скитов в десяти странах Европы. В ноябре минувшего года представители организации заявляли, что не получали официального уведомления от Константинопольского патриархата о роспуске.

общество религия

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