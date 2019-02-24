Школьникам и абитуриентам помогут выбрать профессию

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Более 20 тысяч старшеклассников, абитуриентов, работодателей, экспертов рынка труда и сотрудников вузов соберутся в Центральном доме художника в рамках Московского дня профориентации и карьеры. Мероприятие состоится 2 марта, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.

На форуме будущие выпускники пройдут бесплатное тестирование, которое поможет им определиться с профессией. Школьники также получат индивидуальную консультацию по выбору вуза, побеседуют с представителями университетов и колледжей и познакомятся со специалистами ведущих компаний страны.

Вход на мероприятие, которое состоится с 11:00 до 18:00, будет свободным. Желающим поучаствовать нужно предварительно зарегистрироваться.

Ранее в Госдуме предложили заменить ЕГЭ системой выявления талантов через блокчейн. Авторы инициативы предлагают оценивать способности ребенка с помощью трех компонентов: данных, полученных в результате профориентации, его оценок и социальной активности, связанной с общественной деятельностью.