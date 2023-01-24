В Совфеде РФ предложили разрешить регионам ограничивать время продажи алкоголя в домах

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Глава комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов предложил разработать проект закона, который даст региональным властям возможность вводить ограничения по периоду продажи алкогольной продукции в жилых домах. Его слова передает ТАСС.

Отмечается, что данная поправка позволит субъектам России устанавливать временные рамки розничной продажи алкоголя в расположенных в многоквартирных домах общепитах и на прилегающих к ним территориях.

Артамов отметил, что ситуация по РФ везде разная, поэтому необходимо ориентироваться на специфику региона.

"Ничего страшного в стране не случится, если и это полномочие по регулированию этой деятельности будет отдано на региональный уровень", – подчеркнул он.

Глава комитета СФ предложил сделать соответствующее поручение в адрес правительства, чтобы данная возможность была рассмотрена на уровне парламента.

Ранее первый замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Леонид Огуль одобрил инициативу запретить в РФ торговлю крепким алкоголем в микротаре. Парламентарий также выступил против продажи разлитого алкоголя в пластиковых стаканчиках.

По его словам, человек, например, мог зайти в магазин просто за хлебом, однако, увидев спиртное, ему захотелось приобрести и его.

До него с предложением не разрешать продавать крепкий алкоголь в микротаре ранее выступил депутат Госдумы Виталий Милонов. Он отмечал, что в стране в настоящее время существует такая проблема, как чрезмерная доступность и наглядность спиртного в магазинах.

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