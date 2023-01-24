Москвичей предупредили о небольшом снеге в конце рабочей недели

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

В Москве в конце рабочей недели ожидается небольшой снег. При этом больших снегопадов в ближайшие семь дней не предвидится. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведущего специалиста центры погоды "Фобос" Михаила Леуса.

Он уточнил, что снега будет совсем немного. По его словам, во вторник, 24 января, в столице прогнозируется преимущественно облачная погода без осадков. На дорогах и тротуарах ожидается гололедица.

В столице температура воздуха составит от 0 до -2 градусов, по области ожидается температурный фон от 1 до 4 градусов мороза. Атмосферное давление будет выше нормы и составит 760 миллиметров ртутного столба.

Небольшие осадки в виде снега в конце рабочей недели также ожидаются в Подмосковье.

Накануне жителям столицы пообещали ослабление мороза к концу недели. Глава прогностического центра "Метео" Александр Шувалов предупредил, что температура ночью будет выше нормы для этого сезона – от -2 до -7 градусов, днем – от -1 до -4 градусов. К концу недели станет теплее. Температура в ночное время поднимется на 1,5–2 градуса.

До этого ведущий специалист информационного портала "Метеоновости" Татьяна Позднякова рассказала, что самым теплым днем на предстоящей неделе может стать четверг, 26 января. В этот день температура воздуха прогнозируется на уровне минус 3–5 градусов.

"Утро": 2 градуса мороза ожидается в столице 24 января

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