Москвичей предупредили о тумане

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В столичном регионе сохраняется туман, говорится на портале мэра и правительства Москвы.

Горожан предупредили, что видимость на дорогах может ухудшиться до 300–800 метров, также возможна гололедица. Водителей попросили соблюдать скоростной режим и не совершать резких маневров.

Ранее научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд заявил, что в Москве в ближайшие дни установится мрачная погода. По его словам, все эти дни ожидается облачная погода и туман.

Метеоролог подчеркнул, что в городе при этом установится теплая погода: температура воздуха будет колебаться от +1 до +3 градусов. Он предупредил, что оттепель может спровоцировать сход снега с крыш, а также образование гололедицы и сосулек.

Специалисты подчеркивали, что зимние колебания метеопараметров могут негативно сказаться на людях старшего возраста и граждан, имеющих проблемы со здоровьем. Отмечается, что у них могут обостряться заболевания суставов и органов дыхания.

