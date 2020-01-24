Лекции о столичном метро прочтут в Музее архитектуры

Фото: ТАСС/Михаил Терещенко

Цикл лекций "Архитектура Московского метро: история и современность в мировом контексте" состоится в Музее архитектуры имени А. В. Щусева. Об этом информирует портал мэра и правительства Москвы.

Отмечается, что мероприятие приурочено 85-летию столичной подземки.

Известно, что первая линия метро появилась в Лондоне а 1863 году. За несколько десятилетий создали около двух десятков подобных транспортных систем, многие из которых легли в основу московского метрополитена.

Помимо исторических фактов лекторы расскажут, что такое внеуличный городской транспорт, что именно было заимствовано из иностранного опыта и что было отвергнуто советскими инженерами при возведении своей подземки.

Отмечается, что стоимость входного билета составит 400 рублей. Для льготных категорий цена установлена в размере 200 рублей.

Ранее стало известно, какие мероприятия подготовили для москвичей в выходные. В частности, в парке "Сокольники" состоится ежегодный "Фестиваль крепостей".