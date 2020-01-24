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Москва 24

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Общество

13:00

В Минприроды появится подразделение по вопросам приютов для животных

общество животные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В министерстве природы появится подразделение, которое будет заниматься проблемой приютов для животных. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на главу комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимира Бурматова.

"Нам Минприроды представитель заявил о том, что у них в структуре министерства появится специальное подразделение, которое животными занимается. Это будет в департаменте несколько отделов", – отметил он.

По словам Бурматова, ранее в комитете критиковали ведомство за отсутствие в стране достаточного числа приютов для зверей. Такая проблема является серьезной, а потому вопрос по организации структурных подразделений внутри министерства находится на повышенной стадии готовности.

Предполагается, что подразделение будет представлять собой отдел или два отдела внутри действующего департамента.

Ранее Минприроды утвердило правила работы приютов для животных. Согласно нововведениям, хозяев приютов для животных обязали определять их вместимость, а также была допущена возможность оказания на их территории платных услуг.

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