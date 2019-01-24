Петербуржец предложил покрасить чаек в цвета флага за 5 млн рублей

Житель Санкт-Петербурга предложил в честь 80-й годовщины дня Военно-морского флота покрасить чаек в цвета российского флага. Соответствующая инициатива опубликована на сайте "Твой бюджет" под названием "Покраска чаек".
Идею предложил петербуржец Михаил Кормин. Стоимость ее воплощения он оценил в 5 миллионов рублей.
"В рамках празднования 80-й годовщины дня Военно-морского флота Российской Федерации, отмечаемого в 2019 году, предлагается временно перекрасить чаек-клуш, обитающих в границах Василеостровского района, на примыкающим к порту прибрежным территориям, в цвета российского флага", – сказано в тексте.
Он пояснил, что покрасить чаек нужно только после того, как орнитологи изучат их и определят численность. Только после осмотра птиц он предлагает "в эстетических целях" третью часть всех василеостровских чаек оставить белыми, треть покрасить в синий цвет и треть – в красный.
Покрасить их Кормин предлагает пищевыми красителями или любой другой краской, которая не повредит птицам. Также он заметил, что у покраски птиц есть и биологический аспект: птицы будут избегать своих сородичей с неестественным оперением, поэтому они не смогут размножаться, что приведет к сокращению популяции чаек в пределах Санкт-Петербурга.
В июне 2018 года в Санкт-Петербурге прошел Главный военно-морской парад в честь дня ВМФ. В мероприятии участвовало более 40 боевых кораблей, катеров и подлодок, а также 38 самолетов и вертолетов Балтийского, Северного, Черноморского флотов и Каспийской флотилии.
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