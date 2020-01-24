Темы дня

Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24
Непреклонные годы
Спецпроект УМНЫЙ ГОРОД
Московская электронная школа
Форма поиска по сайту

Часто ищут

13:49

Названа наиболее полезная рыба

общество еда

13:49

Поделиться в социальных сетях:

Фото: wikimedia.org/publicdomain

Самой полезной в мире рыбой является боганидский голец, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он привел соответствующие данные исследователей.

Боганидский голец обитает в озерах Сибири. Эта рыба содержит много полезных микроэлементов и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Шестаков добавил, что гольцов немного, поэтому они недоступны массовому потребителю. Он рассказал об этом в интервью "Российской газете".

Также глава Росрыболовства посоветовал обратить внимание на сардину иваси, которая немногим уступает гольцу по содержанию омега-3.

Ранее диетологи назвали самое относительно полезное мороженое. Они заключили, что молочное мороженое является в меру калорийным и не таким жирным, как другие варианты. Поэтому его можно употреблять 2–3 раза в неделю по 100 грамм, не боясь навредить здоровью. Специалисты советуют выбирать натуральный десерт с минимальным числом искусственных добавок, консервантов и ароматизаторов.

общество еда

Поделиться в социальных сетях:

© 2012 – 2018

Настройки телеэфира

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика