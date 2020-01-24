Названа наиболее полезная рыба

Самой полезной в мире рыбой является боганидский голец, рассказал глава Росрыболовства Илья Шестаков. Он привел соответствующие данные исследователей.
Боганидский голец обитает в озерах Сибири. Эта рыба содержит много полезных микроэлементов и омега-3 полиненасыщенных жирных кислот. Шестаков добавил, что гольцов немного, поэтому они недоступны массовому потребителю. Он рассказал об этом в интервью "Российской газете".
Также глава Росрыболовства посоветовал обратить внимание на сардину иваси, которая немногим уступает гольцу по содержанию омега-3.
Ранее диетологи назвали самое относительно полезное мороженое. Они заключили, что молочное мороженое является в меру калорийным и не таким жирным, как другие варианты. Поэтому его можно употреблять 2–3 раза в неделю по 100 грамм, не боясь навредить здоровью. Специалисты советуют выбирать натуральный десерт с минимальным числом искусственных добавок, консервантов и ароматизаторов.
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