Морозная и сухая погода ожидается в Москве

Морозно и сухо будет в Москве в четверг, 24 января. Ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает портал "Метеоновости".
Температура воздуха в столице составит 10-12 градусов мороза, по области – 10-15. Атмосферное давление немного понизится, но останется на повышенном фоне, в средине дня достигнет 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 80 процентов.
Если нет противопоказаний, в такую погоду полезны прогулки на воздухе, скандинавская ходьба. Риск возможных обострений и недомоганий по-прежнему очень высок у людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов, органов дыхания.
Быстрая смена температуры, в частности при выходе на мороз из тепла, может спровоцировать острый приступ бронхоспазма, приступ стенокардии или сосудистые спазмы. Они могут привести к "скачкам" артериального давления, сильным головным болям и приступам мигрени.
В ночь на пятницу похолодает до -22 градусов в Москве и до -28 по области. Аномально холодная погода в столичном регионе продержится до конца недели, но на выходных станет теплее. В субботу и воскресенье прогнозируется снегопад, который принесет до 20 процентов месячной нормы осадков – это 8-10 миллиметров.
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