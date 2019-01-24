Морозная и сухая погода ожидается в Москве

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Морозно и сухо будет в Москве в четверг, 24 января. Ожидается переменная облачность, без осадков, сообщает портал "Метеоновости".

Температура воздуха в столице составит 10-12 градусов мороза, по области – 10-15. Атмосферное давление немного понизится, но останется на повышенном фоне, в средине дня достигнет 750 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 80 процентов.

Если нет противопоказаний, в такую погоду полезны прогулки на воздухе, скандинавская ходьба. Риск возможных обострений и недомоганий по-прежнему очень высок у людей, страдающих заболеваниями сердца и сосудов, органов дыхания.

Быстрая смена температуры, в частности при выходе на мороз из тепла, может спровоцировать острый приступ бронхоспазма, приступ стенокардии или сосудистые спазмы. Они могут привести к "скачкам" артериального давления, сильным головным болям и приступам мигрени.

В ночь на пятницу похолодает до -22 градусов в Москве и до -28 по области. Аномально холодная погода в столичном регионе продержится до конца недели, но на выходных станет теплее. В субботу и воскресенье прогнозируется снегопад, который принесет до 20 процентов месячной нормы осадков – это 8-10 миллиметров.