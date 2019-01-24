Небольшой снег и до минус 15 градусов ожидаются в Москве в среду

Фото: портал Москва 24/Игорь Иванко

Небольшой снег, переменная облачность и гололедица ожидаются в столичном регионе 24 января, сообщает Гидрометцентр России.

В ночь на четверг в столице ожидается 17–19 градусов мороза, местами до -25 градусов, по области – 17–22 градуса ниже нуля, местами до -28 градусов. Осадков не будет.

Днем в Москве похолодает до 11–13 градусов мороза, по области – 10–15 градусов. Ветер переменных направлений будет дуть со скоростью 2–7 метров в секунду. Слабый снег ожидается по области.

Морозы, захватившие почти всю Европейскую часть России, продержатся в регионе до воскресенья. Ближайшие три ночи в Москве будут с температурой 17–20 градусов мороза. Днем ожидается 10–15 градусов ниже нуля, что на 5–6 градусов ниже нормы.

В субботу усилится восточный ветер, ожидаются снег и метели. В воскресенье же ветер начнет стихать, снегопады ослабеют и резко потеплеет. Ожидается -1... -6 градусов. Это на три градуса выше средних многолетних значений. За выходные в городе может выпасть 8–10 миллиметров осадков или 20% месячной нормы осадков.