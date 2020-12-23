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Москва 24

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Общество

16:30

Ракова объяснила, как осенняя ситуация с COVID-19 в Москве отличается от весеннего периода

общество

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

К осени 2020 года, когда заболеваемость коронавирусом снова начала расти, все столичные службы, задействованные в борьбе с пандемией, были приведены в полную готовность. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в передаче "Просто о сложном", выходящей в "Яндекс.Эфире".

"К осени мы очень хорошо подготовились, мы отработали всю первую волну, меры показали свою эффективность, мы уже в конце мая, когда пандемия шла на спад, сделали 7 тысяч коек во временных госпиталях на будущее, всю технологию работы за лето обкатали, новые все лекарства опробовали и закупили их в огромном количестве, и к осени подошли уже более подготовленными", – отметила Ракова.

Она уточнила, что сегодня принятые меры не требуют донастройки. По словам Раковой, в настоящее время и уровень понимания, и осознания, и готовности всех обеспечить медицинской помощью совершенно другой по сравнению с весной.

Заммэра добавила, что власти стараются отработать все обращения и жалобы, которые появляются в соцсетях.

"На многие сообщения в социальных сетях я даже реагирую сама, звоню людям и выясняю историю", – заключила заммэра.

Ранее Анастасия Ракова заявила, что победа над пандемией коронавирусной инфекции в Москве возможна через несколько месяцев за счет вакцинации населения.

Власти Москвы заявили, что победа над пандемией в столице возможна к концу весны

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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