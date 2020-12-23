Ракова объяснила, как осенняя ситуация с COVID-19 в Москве отличается от весеннего периода

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
К осени 2020 года, когда заболеваемость коронавирусом снова начала расти, все столичные службы, задействованные в борьбе с пандемией, были приведены в полную готовность. Об этом заявила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в передаче "Просто о сложном", выходящей в "Яндекс.Эфире".
"К осени мы очень хорошо подготовились, мы отработали всю первую волну, меры показали свою эффективность, мы уже в конце мая, когда пандемия шла на спад, сделали 7 тысяч коек во временных госпиталях на будущее, всю технологию работы за лето обкатали, новые все лекарства опробовали и закупили их в огромном количестве, и к осени подошли уже более подготовленными", – отметила Ракова.
Она уточнила, что сегодня принятые меры не требуют донастройки. По словам Раковой, в настоящее время и уровень понимания, и осознания, и готовности всех обеспечить медицинской помощью совершенно другой по сравнению с весной.
Заммэра добавила, что власти стараются отработать все обращения и жалобы, которые появляются в соцсетях.
"На многие сообщения в социальных сетях я даже реагирую сама, звоню людям и выясняю историю", – заключила заммэра.
Ранее Анастасия Ракова заявила, что победа над пандемией коронавирусной инфекции в Москве возможна через несколько месяцев за счет вакцинации населения.
Власти Москвы заявили, что победа над пандемией в столице возможна к концу весны
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: