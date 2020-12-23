В Сети набирают популярность экскурсии по хрущевкам от модных блогеров

В Сети набирают скандальную популярность экскурсии по хрущевкам от модных блогеров

Скандальную популярность в интернете набирают экскурсии от модных блогеров по старым домам. Об этом сообщает телеканал Москва 24.

Ролики, в которых блогеры бурно реагируют на брошенные на пол полотенца, странный запах и ковры на стенах, набирают в соцсетях тысячи просмотров. Один из таких авторов, Андрей Петров, в своем ролике заявил, что был окружен лучшими условиями, когда жил в общежитии.

Популярны в Сети не только экскурсии. Некоторые блогеры пробуют на камеру дешевую еду, например, пельмени за 113 рублей, и предсказуемо критикуют продукты.

Не все относятся к подобному контенту с пониманием. Жители одной из хрущевок в Подольске заявили, что деньги приходится зарабатывать с трудом и зачастую до ремонта дело не доходит.

"Вот я зарабатываю в месяц 30 тысяч. Вот так мы и живем. Я никому не завидую, кто как живет. Кто богато, кто-то да. Самое главное: мы работаем, не гуляем, не пьем", – рассказал опрошенный мужчина.

Некоторые ролики в Сети представляют тему художественно – авторы целых сериалов показывают антураж старых квартир и снимаются в соответствующих образах, как, например, блогер Андрей Борисов.

"Бедность на вкус пробуют не только блогеры-миллионники, но и вся Россия на протяжении достаточно продолжительного времени. Чего греха таить, я и сам большую часть своей жизни прожил на фоне серванта в тех же хрущевках, в которых жили, собственно говоря, все остальные", – заявил актер.

Борисов отметил, что многие из блогеров, которые снимают румтуры в старых квартирах, не имеют богатого бэкграунда и сами фактически пробивались с низов. Однако актер подчеркнул, что создатели роликов могли бы учитывать, что их творчество кого-то оскорбит.

Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал окончательно решить вопрос с расселением россиян из аварийного жилья и не допустить появления новых аварийных домов. По словам главы государства, нельзя оставлять людей в беде.

