В Сети набирают популярность экскурсии по хрущевкам от модных блогеров

В Сети набирают скандальную популярность экскурсии по хрущевкам от модных блогеров
Скандальную популярность в интернете набирают экскурсии от модных блогеров по старым домам. Об этом сообщает телеканал Москва 24.
Ролики, в которых блогеры бурно реагируют на брошенные на пол полотенца, странный запах и ковры на стенах, набирают в соцсетях тысячи просмотров. Один из таких авторов, Андрей Петров, в своем ролике заявил, что был окружен лучшими условиями, когда жил в общежитии.
Популярны в Сети не только экскурсии. Некоторые блогеры пробуют на камеру дешевую еду, например, пельмени за 113 рублей, и предсказуемо критикуют продукты.
Не все относятся к подобному контенту с пониманием. Жители одной из хрущевок в Подольске заявили, что деньги приходится зарабатывать с трудом и зачастую до ремонта дело не доходит.
"Вот я зарабатываю в месяц 30 тысяч. Вот так мы и живем. Я никому не завидую, кто как живет. Кто богато, кто-то да. Самое главное: мы работаем, не гуляем, не пьем", – рассказал опрошенный мужчина.
Некоторые ролики в Сети представляют тему художественно – авторы целых сериалов показывают антураж старых квартир и снимаются в соответствующих образах, как, например, блогер Андрей Борисов.
"Бедность на вкус пробуют не только блогеры-миллионники, но и вся Россия на протяжении достаточно продолжительного времени. Чего греха таить, я и сам большую часть своей жизни прожил на фоне серванта в тех же хрущевках, в которых жили, собственно говоря, все остальные", – заявил актер.
Борисов отметил, что многие из блогеров, которые снимают румтуры в старых квартирах, не имеют богатого бэкграунда и сами фактически пробивались с низов. Однако актер подчеркнул, что создатели роликов могли бы учитывать, что их творчество кого-то оскорбит.
Ранее президент РФ Владимир Путин потребовал окончательно решить вопрос с расселением россиян из аварийного жилья и не допустить появления новых аварийных домов. По словам главы государства, нельзя оставлять людей в беде.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: