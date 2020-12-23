Журнал "Домашний Очаг" запустил подкаст для помощи алкозависимым

Фото: предоставлено пресс-службой журнала "Домашний Очаг"

Журнал "Домашний Очаг" запустил семейный подкаст об алкоголизме в России. Его ведущие – главный редактор журнала Наталья Родикова и шеф-редактор сайта www.goodhouse.ru Стася Соколова.

В каждом выпуске они будут говорить с наркологами и психологами о том, как помочь алкоголику вернуться к нормальной жизни. Подкаст "Неанонимные алкоголики" – это не журналистский обзор проблемы и ее причин, а четкий гид по тому, какую стратегию должна выбрать семья зависимого.

В подкасте ведущие предлагают абстрагироваться от статистики по алкоголизму и преступлений, совершенных под воздействием спиртного, и сосредоточиться на конкретном человеке и его беде. Присылать истории и вопросы можно на n.rodikova@imedia.ru – их зачитают в эфире.

"Статистика ровным счетом ничего не дает. За ней не видно живых людей, не видно их родных, которые живут в аду. Большинство из нас выросло в семьях, где был хотя бы один алкоголик. Где кто-то не возвращался на своих ногах в день получки, кто-то кого-то бил, хватал за руки детей, где кто-то выливал водку в раковину, кто-то закрывался на замок и боялся, кто-то бегал за "опохмелиться", вызывал скорую, вызывал милицию, обещал, прощал, все начиналось заново", – отмечает главный редактор журнала Наталья Родикова.

Гость первого выпуска "Доктор, он болен или просто плохой человек?" – нарколог, директор института Наркологического здоровья нации Олег Зыков. Доктор расскажет, какую стратегию выбрать семье алкоголика, который не осознает проблему, почему так важны группы взаимопомощи и как дети усваивают "алкогольное мышление".