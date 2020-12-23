Синоптики рассказали о погоде в Москве в среду

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Облачная погода без существенных осадков ожидается в столице в среду, 23 декабря, сообщает РИА Новости со ссылкой на ведущего сотрудника центра погоды "Фобос" Елену Волосюк.

По ее словам, максимальные температуры придутся на утренние часы. Столбики термометров покажут от -2 до -4 градусов. Такой температурный режим остается выше средних многолетних значений на 3 градуса.

Также Волосюк рассказала, что южный ветер будет дуть со скоростью 4–9 метров в секунду. Атмосферное давление упадет до 750 миллиметров ртутного столба, что чуть выше нормы.

Ранее в столице продлили предупреждение о погодной опасности из-за гололедицы. Оно будет действовать до вечера 24 декабря.

Кроме того, москвичей предупреждали о сильном ветре. Сообщалось, что его порывы могут достигать до 15 метров в секунду.