Жителей Москвы предупредили об опасных снегопадах

Фото: Москва 24/Игорь Иванко
Опасные снегопады и метели ожидаются в Центральном федеральном округе в конце недели. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд в интервью РИА Новости.
По данным синоптика, в центр Европейской России придет целый комплекс опасных погодных явлений.
"25–26 декабря в ЦФО пройдут снегопады, местами сильные. В западной половине округа – с мокрым снегом, местами ожидается гололед, налипание мокрого снега на проводах и деревьях, снежные заносы", – предупредил Вильфанд.
Он подчеркнул, что порывы ветра в эти дни могут достигать 17–18 метров в секунду. Кроме того, снежный покров увеличится на 10–25 сантиметров.
"Сильный снег ожидается в течение суток 25 декабря в Тверской, Калужской, Смоленской, Брянской областях. Днем 25 декабря – в Москве, Московской, Тульской, Орловской, Белгородской областях", – сообщил эксперт.
Он добавил, что 25 и 26 декабря в Костромской, Ивановской, Рязанской, Тамбовской, Воронежской областях также ожидается сильный снег.
Ранее ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец сообщил, что на Москву надвигается циклон "Грета". Утверждалось, что в пятницу в городе выпадет четверть месячной нормы осадков.
Кроме того, 23 декабря в Москве и области был объявлен желтый уровень погодной опасности. Причиной стало возможное усиление ветра.
Москвичам рассказали, когда в столицу придет снегопад
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