Врач рассказал, к чему может привести курение вейпов и кальянов

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Курение кальянов и вейпов может вызывать проблемы со здоровьем, включая туберкулез, сообщает "Говорит Москва" со ссылкой на главного онколога Минздрава РФ Андрея Каприна.

Он отметил, что попадание дыма в легкие наносит им вред, как и любые инородные вещества. По словам Каприна, кальяны вызывают дискуссии в некоторых странах мира.

"Там есть туберкулезная инфекция. Теплая слюна все равно в трубке остается, и это прекрасный бульон для туберкулезной палочки", – отметил Каприн.

Он добавил, что в настоящее время исследуется и влияние электронных сигарет на легкие человека. Каприн подчеркнул, что благодаря этому можно будет узнать о неожиданных выводах специалистов.

В настоящее время в Москве действует указ о приостановлении работы кальянных. В частности, ранее были закрыты заведения Terra Lounge и Fire Lounge, которые продолжали предоставлять подобные услуги, несмотря на запрет.