Турнир по мини-гольфу и концерты: что ждет участников "Московского долголетия"

Фото: The City/Михаил Голденков

Соревнования, концерты и мастер-классы пройдут на различных площадках столицы с 25 по 29 ноября для участников проекта "Московское долголетие". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

В среду в районе Донской для москвичей старшего возраста представят концертную программу. В четверг в Текстильщиках пройдет марафон талантов "Звезды нас ждут", в рамках которого для участников проведут мастер-классы.

В пятницу в Конькове состоится очередной межрайонный турнир по мини-гольфу. Судейскую коллегию возглавит чемпионка столицы по мини-гольфу Татьяна Селиванова. В Дорогомилове пройдет мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Проект "Московское долголетие" реализуется в Москве с 2018 года. С 2019 года он стал постоянным. Участники посещают бесплатные занятия по информационным технологиям, иностранному языку, общей физической подготовке, танцам, фитнесу, гимнастике, скандинавской ходьбе, художественно-прикладному творчеству, пению, рисованию, шахматам и шашкам.

Участие в программе "Московское долголетие" принимают более 200 тысяч человек. Занятия в рамках проекта бесплатны и доступны во всех районах города. Кроме того, для помощи старшему поколению столичные власти успешно привлекают социальных работников и волонтеров.

Ранее участники "Московского долголетия" выступили на Театральном фестивале "Серебряная астра". Активные жители столицы представили шесть спектаклей в финале конкурса. В репертуаре – постановки по классическим произведениям "Три сестры", "Вишневый сад" и "Мертвые души", а также пьесы современных авторов.

