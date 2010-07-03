Москвичей ждет морозная суббота

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Небольшая облачность и до шести градусов мороза ожидается в столичном регионе в субботу, 23 ноября.

Как сообщает портал "Метеоновости", день для москвичей и жителей Подмосковья окажется солнечным, морозным и сухим. Причиной тому останется малоподвижный антициклон, который все же начал терять свою силу, указывают синоптики.

При небольшой облачности осадков не ожидается. Будет дуть южный ветер скоростью 2-7 метров в секунду. Атмосферное давление составит 768 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха около 50 процентов.

Ночь на пятницу в городе стала самой холодной с начала сезона. Столбики термометров зафиксировали 9,3 градуса мороза.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова ранее рассказала, что до нуля градусов потеплеет в Москве в середине следующей недели.