Москвичей предостерегли от парковки под деревьями из-за сильного ветра

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

Московских водителей предупредили о сильном ветре с порывами до 15 метров в секунду. Автомобилистам рекомендовали быть более внимательными и воздержаться от парковок под деревьями, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта Москвы.

"МЧС предупреждает: с 21:00 до 23:00 вечера в Москве ожидается местами гроза с дождем и усиленные порывы ветра 12-15 метров в секунду. Не паркуйте свои машины под деревьями и конструкциями, берегите себя", – сообщается в публикации.

Ранее сообщалось, что жители столицы могут не торопиться со сменой летней резины на зимнюю из-за потепления, которое ожидается в предстоящие выходные. По словам синоптиков, температура воздуха ниже нуля устанавливается примерно в конце первой декады ноября