В "Победе" назвали сроки поставок первой партии тренажеров для улыбок бортпроводников

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Авиакомпания "Победа" сообщила о поставке первой партии тренажеров для совершенствования улыбок бортпроводников до конца текущего года. Об этом сообщает Агентство "Москва" со ссылкой на пресс-службу перевозчика.

"Мы решили провести закупку в несколько этапов. Первая партия тренажеров будет поставлена до конца года. Мы укладываемся в объем минимальной закупки, поэтому конкурс (на закупку тренажеров. – Прим. ред.) не нужен", – сообщили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что авиакомпания "Победа" начала закупку тренажеров для совершенствования улыбок бортпроводников. Представитель компании рассказывал, что безупречная улыбка сотрудников является их стандартом.

На портале госзакупок также появилась информация, что авиакомпания разместила закупку на поставку тренажеров для тренировки мышц лица Silicone face slimmer (или аналог) в количестве трех тысяч единиц.

