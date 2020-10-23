Психолог рассказала о вреде пятницы для здоровья

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Старший научный сотрудник лаборатории психологии труда факультета психологии МГУ Ирина Блинникова рассказала о самых опасных днях недели.

Принято считать, что тяжелым является понедельник, когда человек из состояния отдыха переходит в рабочий режим. В этот день действительно часто допускаются ошибки, а также происходят сбои и срывы, сказала специалист.

Между тем, ничуть не менее сложным днем является пятница. Психолог добавила, что в последний рабочий день перед выходными на человека начинает давить груз накопившейся усталости, хотя он может этого и не ощущать.

"Если мы возьмем кривую работоспособности, то там есть этап "последний порыв". Если человек знает, что у него конец рабочего дня или конец рабочей недели, то он начинает работать лучше", – отметила Блинникова радио Sputnik.

Тем не менее пятница и конец четверга "достаточно тяжелое время", так как накопившаяся усталость дает о себе знать. Попытки успеть все сразу могут обернуться серьезными проблемами, подчеркнула научный сотрудник.

По ее словам, люди, которые откладывают все на потом, растрачивают "избыточное количество ресурсов и находятся в состоянии повышенной эмоциональной и операциональной напряженности", что плохо сказывается на здоровье.

В этой связи психолог указала на необходимость планировать время и распределять нагрузку равномерно по дням недели.

Ранее психолог Екатерина Игонина ранее рассказала, что во время удаленной работы нужно делать зарядку, танцевать, а перед сном прогуливаться пешком. Это позволит снизить тревожность и избавиться от стресса.