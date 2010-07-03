Минздрав Приангарья прокомментировал исследование о низких зарплатах медиков в регионе

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Глава министерства здравоохранения Иркутской области Олег Ярошенко прокомментировал исследование, согласно которому врачи не получают зарплату на уровне 200% от средней по экономике, как того требуют майские указы президента.
Ранее руководитель "Госучета" Роман Ерженин рассказал, что речь идет о 47% врачей и 54% медсестер в регионе. Он отметил, что средняя зарплата медиков по области при этом достигает показателей по указу. Однако минимальный уровень средней зарплаты врачей составляет 34,4 тысячи рублей, а максимальный – 106 тысяч рублей, медсестер – 25,3 тысячи рублей и 56,5 тысячи соответственно.
Ярошенко заявил, что Иркутская область ежегодно достигает установленных указом Путина целевых показателей по зарплате. Он уточнил, что в первом полугодии 2019 года средняя зарплата врачей достигла 77,58 тысячи рублей, среднего медперсонала – 39,36 тысячи рублей, младшего персонала – 38,3 тысячи рублей.
Глава регионального Минздрава объяснил, что для каждой медорганизации устанавливаются свои целевые показатели средней зарплаты. Учитываются при этом местоположение, тип учреждения, укомплектованность кадрами и уровень доходов от платной деятельности. Из-за этого целевые показатели в разных организациях отличаются.
Отмечается, что уровень зарплат медиков зависит от квалификации, объема и качества работ, интенсивности труда, стажа, совместительства, "степени самостоятельности и ответственности работника".
Ярошенко добавил, что в Иркутской области законодательно предусмотрены средства на компенсацию расходов работникам медорганизаций, участвующих в ликвидации последствий паводка. Кроме того, заложены средства на премирование более 400 сотрудников.
Ранее сообщалось, что Минтруд РФ разработает предложения по изменению системы зарплат в сфере здравоохранения до 20 сентября 2020 года. Модернизация первичного звена здравоохранения предполагает работу по нескольким направлениям. Это обновление центральных и районных больниц, привлечение в первичное звено медицинских кадров и обеспечение врачей достойной зарплатой.
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