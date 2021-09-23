Правительство РФ в два раза увеличило число премий для СМИ

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении ежегодных премий для СМИ, сообщили в пресс-службе кабмина.

"Ранее в России вручалось 10 таких премий. Теперь их будет вдвое больше. Размер каждой награды остался прежним – один миллион рублей", – говорится в сообщении.

С 2005 года правительственная премия присуждается работникам российских и зарубежных средств массовой информации на русском языке за профессиональные достижения.

Ранее сообщалось, что номинантов на музыкальную премию "Грэмми" объявят 23 ноября. К участию будут допущены музыкальные композиции и альбомы, вышедшие с 1 сентября 2020 года по 30 сентября 2021 года.

