Главы духовного управления мусульман России впервые встретятся в Москве

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Фото: Москва 24/Александр Авилов
Седьмой отчетно-выборный съезд Духовного управления мусульман России состоится в понедельник, 23 сентября, в Московской соборной мечети. Об этом информирует РИА Новости.
"В повестке дня съезда: выборы духовного лидера – председателя организации и его первого заместителя, утверждение плана деятельности на ближайшие годы и другие вопросы", – рассказали в пресс-службе организации.
Уточняется, что большой съезд мусульманского духовенства впервые пройдет в стенах Московской соборной мечети.
Она открылась в ноябре 1904 года и не закрывалась ни на день все 115 лет своего существования. За эти годы мечеть приняла множество высокопоставленных гостей, а в дни мусульманских праздников ее посещают сотни тысяч верующих.
"Наряду со съездом пройдут юбилейные торжества по случаю 115-летия Московской соборной мечети, 25-летия духовного управления, 20-летия Московского исламского института и 60-летия основателя и главы ДУМ РФ муфтия шейха Равиля Гайнутдина", – сообщили в управлении.
В пресс-службе отметили, что Гайнутдин возглавляет духовное управление мусульман с момента его учреждения в 1994 году.
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