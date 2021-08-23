Москвичам рассказали о погоде на понедельник

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
В Москве и области в понедельник, 23 августа, синоптики прогнозируют до 21 градуса тепла. Об этом сообщается на портале "Метеоновости". По словам специалистов, на погоду в регионе будет влиять гребень антициклона.
"При переменной облачности существенных осадков не ожидается. Максимальная температура в Москве достигнет +19...+21 градуса, по области – до +21 градуса", – говорится в сообщении.
Северо-западный ветер будет дуть со скоростью 5–10 метров в секунду. В середине дня атмосферное давление достигнет отметки 750 миллиметров ртутного столба. Влажность воздуха будет около 50%.
Специалисты отмечают, что при такой комфортной погоде не должно возникнуть каких-либо метеопатических реакций у людей с осложненной метеозависимостью. Но из-за роста атмосферного давления у них могут начаться недомогания и ухудшиться самочувствие.
Ранее директор Института глобального климата и экологии имени Ю. А. Израэля Росгидромета Анна Романовская назвала регионы с самыми высокими климатическими рисками. По словам эксперта, первое место в этом списке занимает Крым. Также туда вошли Ставропольский край, Курская и Воронежская области.
Романовская отметила, что этим регионам в первую очередь необходима программа адаптации экономики, поскольку последствия изменения климата в России здесь будут самыми ощутимыми.
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