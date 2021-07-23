Эксперты назвали смягчающие боль от артрита продукты

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Эксперты Американской организации пенсионеров (AARP) назвали продукты, которые могут смягчить боль от артрита. Об этом сообщает News.ru.

Как отмечают специалисты, снизить воспаление поможет оливковое масло, содержащее вещество, которое действует аналогично нестероидным противовоспалительным препаратам.

В вишне, малине и чернике содержатся антоцианы и антиоксиданты, которые могут облегчить боль. А вот снизить риск проявления остеоартрита тазобедренного сустава поможет чеснок, отмечают эксперты.

В материале говорится, что употребление шпината и капусты, содержащих витамин К, необходимо для поддержания хрящей здоровыми.

Нутрициолог, кандидат биологических наук Александр Мирошников ранее рассказал Москве 24, на какие продукты следует обратить внимание ради укрепления иммунитета в летний период. По мнению специалиста, важную роль играет витамин С – большое его содержание отмечается, например, в черной смородине.