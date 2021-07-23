Опытных стрелков хотят освободить от подачи медсправки для охоты

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МВД России предложило освободить от предоставления медицинской справки кандидатов на получение охотничьего билета, если они имеют опыт работы с оружием, сообщает РИА Новости.

В министерстве подчеркнули, что концептуально поддерживают законопроект "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов" и предлагают предусмотреть определенные нормы, чтобы усовершенствовать порядок выдачи охотничьего билета в России.

В частности, предлагается не распространять требования о предоставлении выписки о результатах медицинского освидетельствования отдельным категориям граждан, имеющих опыт работы с оружием.

Еще одно предложение связано с тем, что порядок, аналогичный предлагаемому в законопроекте положению о проверке знаний требований охотминимума, уже предусмотрен в профильных нормативных актах.

Эти предложения хотят внести в качестве изменений не только в федеральный закон об охоте, но и в отдельные законодательные акты РФ, касающиеся выдачи охотничьего билета.

Сейчас предоставление медицинской справки для получения охотничьего билета обязательно для всех.

1 июля Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов.

Незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 джоуля теперь будут квалифицироваться не как административное правонарушение, а как уголовное преступление.

Кроме того, хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся и пиротехнических веществ, новым законом приравнивается к аналогичному преступлению, совершенному с использованием оружия.

Также документ усиливает ответственность по статьям 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление, переделка и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств") до 10 лет лишения свободы, а в составе организованной группы – до 15 лет.