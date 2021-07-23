Часть закрытого участка Сокольнической линии откроют досрочно

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

10:24

Опытных стрелков хотят освободить от подачи медсправки для охоты

общество

Фото: Depositphotos/RodimovPavel

МВД России предложило освободить от предоставления медицинской справки кандидатов на получение охотничьего билета, если они имеют опыт работы с оружием, сообщает РИА Новости.

В министерстве подчеркнули, что концептуально поддерживают законопроект "Об охоте и о сохранении охотничьих ресурсов" и предлагают предусмотреть определенные нормы, чтобы усовершенствовать порядок выдачи охотничьего билета в России.

В частности, предлагается не распространять требования о предоставлении выписки о результатах медицинского освидетельствования отдельным категориям граждан, имеющих опыт работы с оружием.

Еще одно предложение связано с тем, что порядок, аналогичный предлагаемому в законопроекте положению о проверке знаний требований охотминимума, уже предусмотрен в профильных нормативных актах.

Эти предложения хотят внести в качестве изменений не только в федеральный закон об охоте, но и в отдельные законодательные акты РФ, касающиеся выдачи охотничьего билета.

Сейчас предоставление медицинской справки для получения охотничьего билета обязательно для всех.

1 июля Владимир Путин подписал закон, предусматривающий ужесточение наказания за незаконный сбыт огнестрельного оружия, его основных частей и боеприпасов.

Незаконное изготовление и сбыт пневматического оружия с дульной энергией свыше 7,5 джоуля теперь будут квалифицироваться не как административное правонарушение, а как уголовное преступление.

Кроме того, хулиганство, совершенное с использованием легковоспламеняющихся и пиротехнических веществ, новым законом приравнивается к аналогичному преступлению, совершенному с использованием оружия.

Также документ усиливает ответственность по статьям 222, 222.1, 223 и 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление, переделка и сбыт оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств") до 10 лет лишения свободы, а в составе организованной группы – до 15 лет.

"Жизнь в большом городе": оборот оружия

Читайте также

Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

© 2012 – 2020

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций    Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать