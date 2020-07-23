Мишустин рассказал, что хотел поступать в мединститут

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин
Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил в эфире телеканала "Россия 24", что в юношестве задумывался о профессии врача и даже хотел поступать в медицинский институт.
По словам премьера, он с самого детства трепетно относится к медицинским работникам.
"У меня мама медсестра с многолетним стажем. И к врачам я отношусь очень трепетно с детства, потому что меня всегда окружали люди в белых халатах – это ее [мамы] подруги, друзья, знакомые. И больше того, я даже вам скажу, что собирался поступать в медицинский институт до работы в налоговой службе. Даже такая мысль пришла", – поделился Мишустин.
Кроме этого, премьер-министр поблагодарил врачей, работавших во время пандемии коронавируса, за их труд.
Ранее Мишустин рассказал, как потерял гараж. Он не понаслышке знаком с вопросом гаражной амнистии, поскольку сам пострадал из-за отсутствия такого закона. Премьер добавил, что свой гараж вряд ли уже вернет, так как на его месте теперь построено что-то другое.
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