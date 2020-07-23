Бастрыкин поручил проверить нарушение прав жителей Барвихи

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Председатель Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки нарушения прав жителей поселка Барвиха в Московской области.
Как сообщили Агентству "Москва" в СК, проверка организована после публикаций СМИ о жалобах жителей поселка на застройщика, который начал возводить забор вокруг леса.
В частности, проверяется законность действий фирмы. "Жители считают, что установив забор, компания будет вырубать сосновый лес для дальнейшей застройки", – добавили в СК.
Глава Одинцовского округа Подмосковья Андрей Иванов ранее заявил, что действия застройщика неправомерны. По его словам, фирма не обращалась за получением разрешений.
В сосновом лесу у реки Самынка в прошлый вторник компания – собственник участков начала возводить забор. Это вызвало негодование у местных жителей, которые попытались его снести.
В Барвихе полиция заперла в лесу активистов, выступающих против элитной застройки
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